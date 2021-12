Relance du « Cleaning Day » : Macky Sall a participé au « Besup Sétal », ce samedi ….

Macky Sall a participé ce samedi au Besup Setal

Les « Cleaning Days » lancés en janvier 2020 par le chef de l’état Macky Sall pour lutter contre l’insalubrité à Dakar, ont été relancés sous une autre appellation « Besup Sétal ». En effet, le chef de l’Etat a participé ce samedi 4 décembre au "Bësup Sétal", une cérémonie qui s’est tenue au lycée d’excellence Sergent Malamine Camara de Dakar.





Une initiative lancée en janvier 2020 et suspendue à cause de la Covid-19 a vu la participation massive de la population et de l’Unité de Coordination de la Gestion des déchets solides (Ucg).





Ainsi, le Président Macky Sall a invité le ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique, Abdoulaye Seydou Sow à continuer le travail de désencombrement pour libérer les artères de la capitale et à souligner la nécessité de l’implication de toutes les forces vives de la nation pour l’amélioration du cadre de vie.