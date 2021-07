Relance économique : L’Administrateur du FONGIP en conclave avec son personnel

Ce jeudi 08 juillet 2021, l'administrateur Général du FONGIP, Madame Thérèse Faye DIOUF, a réuni l'ensemble du personnel dans le cadre d'un atelier interne de partage des projets et programmes en cours d'exécution et de planification des actions pour le second semestre de l'année 2021.









Cette importante activité, qui se tient au King Fadh Palace, va se poursuivre jusqu'au samedi 10 juillet 2021.









L'objectif de l'atelier est principalement d'amener le personnel à s'approprier les projets et programmes et à élaborer une planification opérationnelle et réaliste des activités pour atteindre les résultats escomptés ,surtout dans un contexte marqué par la relance de l'économie nationale, fortement impactée par la Covid-19.









Madame Thérèse Faye DIOUF, a saisi ce moment de retraite avec le personnel pour insister sur l'intérêt que le Chef de l'Etat accorde à ce puisant instrument de garantie que représente le FONGIP, pour soutenir le développement des PME et des porteurs de projets en leur facilitant l'accès au crédit à un coût raisonnable.





Il s'agit de matérialiser, dans une certaine mesure, la vision de son Excellence Monsieur Macky Sall qui consiste à accompagner efficacement le secteur privé national par la garantie financière.









Pour ce faire, l' Administrateur général, Madame Thérèse Faye DIOUF, a invité tout le personnel à faire preuve de loyauté, d'engagement, de proactivité et de professionnalisme pour atteindre les objectifs fixés par les autorités.