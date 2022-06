Relations avec Macky Sall : les précisions de Doudou Ndiaye Mbengue

Il était la voix artistique de l’APR avec son tube, devenu culte, dédié au leader du parti, Macky Sall, lors de la campagne de la présidentielle de 2012 ayant précédé son élection à la tête du Sénégal. Mais ces dernières années, Doudou Ndiaye Mbengue s’est fait discret. En tout cas, il apparaît de moins en moins dans les activités du parti et de la famille présidentiels. Le patron du Ridial Group serait-il en froid avec le chef de l’Etat ?





L’intéressé a mis les choses au point dans une courte interview avec Vox Populi parue ce samedi. A l’en croire, ses relations avec le président de l’APR «sont toujours au beau fixe». «Je suis cent pour cent Macky Sall, martèle-t-il. Mes relations avec lui dépassent de loin le simple cadre politique. Elles sont fusionnelles, et je m’évertue toujours à les maintenir intactes.»





A preuve, Doudou Ndiaye Mbengue révèle que lors des locales, il a «pesé de tout (son) poids pour le triomphe de la cause présidentielle». Mieux, il va se mobiliser pour le même objectif lors des législatives.