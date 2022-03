Relations bilatérales : Les EAU soutiennent l’autonomisation et la protection des femmes sénégalaises

Le chargé des Affaires de l'ambassade des Émirats arabes Unis (EAU) à Dakar, Muhammad Ben Aylan El Shamsi, a organisé, ce lundi 21 mars, une réunion virtuelle. Ceci, pour faire part de l’initiative prise par son pays concernant les questions relatives aux femmes, en coopération avec les agences des Nations Unies et les organismes régionaux et locaux.





La rencontre a vu la participation de la présidente d'African Women Leadership, de la présidente de Dental Darou Karim de Rufisque, de la maire de la commune de Kahone, respectivement Mbacké Penda Diallo, Awa Djigo et Fatou Sène.





«Cette initiative reflète les excellentes relations bilatérales qui existent entre les EAU et le Sénégal dans le domaine de l'autonomisation et la protection des filles et des femmes, et s'inscrit également dans le cadre des aspirations de l'ambassade pour consolider les relations de communication et de coopération avec les organisations de la société civile actives dans ledit domaine, et ce, en identifiant leurs activités ainsi qu'en recherchant les opportunités et les possibilités de coopération», a déclaré Muhammad Ben Aylan El Shamsi.





Listant les efforts des Emirats Arabes Unis dans le domaine de l'autonomisation des femmes au Sénégal et dans la région, il a cité la mise à disposition d'une subvention émiratie pour construire le centre Mohammed Bin Zayed pour l’Innovation, dans le but de promouvoir et soutenir l'entrepreneuriat et mettre en œuvre des projets pionniers pour créer des emplois au profit des jeunes et autonomiser les femmes.





«Dans ce cadre, nous renouvelons la disponibilité de l'ambassade à coopérer avec les institutions féminines au Sénégal, conformément à l'engagement de l'État à promouvoir les droits des femmes et des filles en reconnaissance de leur rôle éminent dans divers domaines du développement durable », a-t-il soutenu.





Une aubaine pour toutes les femmes leaders





Dans ce même contexte, le chargé des Affaires de l’EAU au Sénégal a fait savoir que durant cette année 2022, il est prévu de démarrer les travaux de construction du centre Sheikha Fatima Bint Mubarak de maternité et d'enfants à Dakar au sein de l'hôpital de Grand-Yoff.





En effet, ce projet est financé par les EAU pour contribuer de manière significative à l'amélioration des services de santé pour les femmes, les filles et les enfants au Sénégal.





De plus, à l'initiative du ministère des Affaires étrangères des Émirats arabes unis, au cours de l'année universitaire 2021-2022, les Emirats ont accordé des bourses à dix étudiants sénégalais (5 hommes et 5 femmes) pour étudier à l'université Sorbonne Abu Dhabi. Cette étape s'inscrit dans le cadre de l'engagement continu des Émirats arabes unis à soutenir le développement humain et à renforcer les capacités locales, en particulier pour les femmes et les filles. Muhammad Ben Aylan El Shamsi a aussi annoncé une formation gratuite en restauration avec des certificats à la clé à 100 filles et femmes sénégalaises.









Prenant la parole, les représentantes des femmes leaders ont toutes exposé les difficultés financières qu’elles rencontrent au cours de leurs missions respectives.