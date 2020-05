Remise de kits alimentaires aux agents de la Fonction publique et aux mosquées du Point E et Grand Dakar

Dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, madame Mariama Sarr, ministre chargé de la Fonction publique a octroyé des kits alimentaires et produits d’entretien à ses agents et aux mosquées du Point E et de Grand Dakar (El Mansour), le 20 mai 2020.Il s’agit de 25 tonnes de riz, 12,5 tonnes de sucre, 5000 litres d’huiles, 500 cartons de lait, des produis d’entretien d’une valeur de 20 millions de F CFA et des masques.Ainsi, 273 agents ont reçu chacun un sac de 50 kg de riz, 10 litres d’huile, 10 kg de sucre, un carton de lait et divers produits d’entretien.Pour leur part, les mosquées ont reçu 65 sacs de riz chacune, des produits d’entretien, des appareils thermoflash et des masques.Les récipiendaires ont salué le geste du Ministre de la Fonction publique et du Renouveau du Service public et magnifié son élan de solidarité.