Remise des prix de la 1re édition du FIX Challenge

Free soutient les entrepreneurs numériques et libère l'innovation !

Avec plus de 228 dossiers de candidatures enregistrés, la 1reédition du challenge Free Innovation Xperience a été un vrai succès. En lançant cet appel à projet en novembre 2020, l’objectif de Free était de favoriser l’éclosion et la réalisation de projets d’innovation digitale à fort impact social ou économique. Cette initiative s’inscrit dans la volonté de l’opérateur d’agir pour la croissance et la transformation numérique de notre pays à travers la promotion de nouveaux usages du numérique, le soutien à l’emploi et à la formation.

10 finalistes et 5 grands gagnants.

Le concours a été ouvert à tous les acteurs de l’économie numérique : individus, start-up, entreprises, associations. Les lauréats ont reçus de Free des dotations importantes à même de contribuer au démarrage des projets : 10 millions de Fcfa pour le premier, 5 millions de Fcfa pour le 2eet 3 millions de Fcfa pour le 3e. Free a aussi voulu primer deux entrepreneurs avec des prix spéciaux de 2 millions de Fcfa chacun pour leur permettre d’avancer sur leur projet.

Plus important encore ces dotations iront de pair avec un accompagnement spécifique de ces projets de la part de Free et de ses partenaires tels que la DER. La remise des prix aux gagnants a eu lieu le 10 juin au King Fahd Palace. À cette occasion Free avait également organisé un panel sur la collaboration entre les startups innovantes et les opérateurs.

5 gagnants, 5 futurs entrepreneurs.

Le jury, composé de professionnels de l’univers numérique du Sénégal, a eu beaucoup de mal à départager les 10 finalistes suite au pitch de présentation des candidats.

- AMANIRENAS STUDIO : Première au Sénégal et en Afrique dans le secteur de jeux mobile, Amanirenas Studio promeut la culture africaine à travers des jeux vidéo de qualité. L’idée est de donner à la jeunesse africaine une certaine identité par le biais de jeux ludiques et divertissants. Se faisant, Amanirenas Studio produit des jeux vidéo de qualité purement africains à savoir comme Langaa Buri ou Door Daan.

- WELFIN: La technologie financière est un secteur d’activité qui déploie la technologie numérique innovante pour améliorer les activités financières. Pour répondre à cela, Welfin initie une application et un mobile wallet qui permettent de transformer l’argent de poche en leçons de vie pratique, c’est-à-dire éduquer les jeunes sur l’importance d’une saine gestion financière grâce à des outils de littératie financière spécialement conçus et adaptés pour eux.

- SUNU MBAAY: La digitalisation est devenue un phénomène qui touche tous les secteurs. C’est dans ce sens que Sunu Mbaay, pour une meilleure gestion du secteur agricole, s’appuie sur l’intelligence artificielle, la machine Learning, les techniques cartographiques satellitaires et le Big data pour faire des prédictions sur les méthodes de culture et prévoir les meilleurs périodes de semis et de récoltes pour chaque spéculation en fonction des réalités pédoclimatiques.

-PROCESS ONE TECH: Aujourd’hui, la plupart des accidents sont causés par la somnolence des chauffeurs due à la fatigue. Process One Tech apporte la solution en mettant en place un détecteur de Somnolence, dispositif électronique permettant de prévenir le chauffeur d’un véhicule au cas où il entre dans un état de somnolence involontaire pouvant mettre en danger sa vie ainsi que celle des passagers.

-MA PETITE ROBE EN WAX: La mode est un secteur d’activité en perpétuelle évolution et qui s’adapte à tout changement notamment le numérique. Première application mobile dédiée aux femmes, Ma petite robe en wax va permettre aux femmes de réaliser leur robe sur-mesure et de les personnaliser en 3D grâce à des artisans tailleurs soigneusement sélectionnés.

Des projets innovants, variés et porteurs d’avenir.

E-santé, E-éducation, Fintech (technologie financière), Gaming, réalité virtuelle, réalité augmentée, Blockchain (logistique pour l’agriculture ou le commerce), les 228 candidats ont fait preuve d’imagination dans tous les domaines. « La qualité et la richesse des dossiers présentés nous ont beaucoup impressionnées et nous encouragent à renouveler ce type d’initiative. Nos jeunes ont du talent et chez free nous voulons libérer toute leur capacité d’innovation » déclare Mamadou Mbengue Directeur Général de Free Sénégal. Rendez-vous est pris pour la prochaine édition du FIX challenge dans les mois qui viennent !

A propos de Free

Free est un opérateur global de Téléphonie mobile au Sénégal. Il compte aujourd’hui plus de 5 millions de clients qui utilisent tous les jours ses services mobiles, internet et financiers.

Depuis le lancement de sa 4G+, Free au Sénégal s’est donné pour ambition de faire découvrir et vivre le digital aux populations et entreprises du Sénégal. Cette promesse se concrétise d’une part par les offres innovantes et accessibles que l’opérateur lance sur le marché, mais surtout s’inscrit dans une démarche d’entreprise citoyenne qui souhaite mettre le numérique au service des communautés et du développement économique du pays.

Free au Sénégal c’est aussi une nouvelle expérience client et de nouvelles offres qui vont transformer notre marché et surtout changer la vie des sénégalaises et des sénégalais.

Free au Sénégal s’adresse à tous les segments de marché, avec des services spécifiques et variés. En plus de sa marque ombrelle Free, elle est présente sur le marché avec Free Business pour le monde professionnel, et Free Money pour les services financiers mobiles.

Free au Sénégal est une marque audacieuse qui n’a pas peur d’imaginer ce que les autres pensent impossible, une marque innovante qui propose toujours le meilleur du numérique de manière simple et accessible à tous ses clients.

Département Communication FREE

Lamine Diallo [email protected] (+221) 32 824 00 00