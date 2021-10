Remonter le Joola pour " en faire un lieu de pèlerinage » (Abdoulaye Baldé)

Abdoulaye Baldé, Maire de Ziguinchor

Ce 26 septembre, le Sénégal a commémoré le naufrage du bateau Le Joola qui a fait près de 2000 morts il y a 19 ans. Et une concertation avec les familles des victimes, pour le 20ème anniversaire, une idée du président de la république, réjouit le maire de Ziguinchor, Abdoulaye Baldé. La première revendication était d'indemniser les familles à hauteur de dix millions. La seconde était la construction du mémorial le Joola et c'est en cours et on pense l'inaugurer le 26 septembre prochain, assure-t-il. Il restera la troisième revendication qui est le renforcement du bateau, et « j'ose espérer qu'on va faire de sorte que les familles puissent faire leur deuil. Les cimetières marins ne sont pas de nos traditions mais sortir le bateau pourra servir aux uns et autres d'en faire un lieu de pèlerinage », note l’invite du grand jury de la Rfm ce dimanche.