Remous à l’ONPF : Les précisions des délégués

Les précisions des délégués de l'ONFP

Le Collège des délègues de l’Office national de formation professionnelle (ONFP) a tenu à apporter quelques précisions, suite à la sortie de certains de ses membres. Ces derniers ont fait parvenir à Seneweb une lettre pour dénoncer la situation qui prévaut à l’ONFP.





Selon le communiqué, cela est l’initiative de deux des cinq membres qui composent le collègue des délégués.





«Depuis le début de l’année 2022, l’office est confronté à un problème et la question a été abordée dans la plus grande transparence», a tenu à préciser le collège des délégués. Et d’ajouter que c’est en toute responsabilité qu’ils ont été informés de la situation au cours de plusieurs rencontres avec la direction générale.





Toutefois, ces derniers ont reconnu que les conditions de travail ne sont pas toujours les meilleures. «Mais nous confirmons que tous ces problèmes ont été déjà identifiés par la direction (…)», note-t-on dans leur document.