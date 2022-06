Remous à Sen’Eau : sérieuse menace sur la fourniture d’eau

L’intersyndical des travailleurs de la Sen’Eau menace d’aller en grève dans les prochains jours. Un de ses membres, Omar Ba, a annoncé le dépôt d’un préavis.



«Cela fait suite à l’échec des tentatives de conciliation de la direction générale du travail et la sécurité, (matérialisé) par un procès-verbal signé le 20 juin 2022», informe le responsable syndical dans les colonnes de L’AS de ce vendredi.



Les travailleurs de la Sen’Eau réclament une augmentation de 40% de leurs salaires. Ils exigent «la révision de la cotation des postes (et celle de) la grille salariale pour laquelle un protocole a été signé entre le ministère de l’Hydraulique et les organisations syndicales».



Par ailleurs, ils dénoncent «la tentative d’entrave aux missions des délégués du personnel élus, la gestion partisane des promotions internes et le traitement discriminatoire des nouvelles recrues par rapport aux anciens, et enfin l’utilisation abusive d’expatriés au détriment de l’expertise locale».



S’ils se disent disposés au dialogue avec la direction de Sen’Eau, Omar Ba et ses camarades n’écartent pas de dérouler leur plan d’actions adopté mardi dernier.



Toutefois, ils invitent l’Etat, particulièrement le ministre de l’Eau et de l’Assainissement, Serigne Mbaye Thiam, à trouver une solution à leurs problèmes.