Remous dans le système de santé : El Hadji Ibrahima Sall dénonce la culture de l’impunité

El Hadji Ibrahima Sall, president de la Commission d'évaluation des politiques publiques

L’Affaire Astou Sokhna , ne laisse pas insensible le président de la commission d’évaluation des politiques et programmes publics, El Hadji Ibrahima Sall, qui a donné son avis sur les remous dans le système sanitaire.





« Nous ne pouvons pas vivre dans une société d’irresponsabilité. Une société repose sur la responsabilité individuelle. Une république repose sur la responsabilité du citoyen, nous avons besoin d’être des gens responsables, ce qui veut dire liberté dans le choix, responsable pour assumer les conséquences des actions. On ne peut pas vivre et organiser de façon générale, l’impunité dans tous les secteurs de l’économie. On ne peut pas créer une société anonyme comme ça ou l’irresponsabilité est illimitée. On ne peut pas. Je dénonce le corporatisme puisqu’ il ya deux problèmes dans cette affaire là. Il y a le problème du corporatisme et des intérêts particuliers. Un pays ne peut pas être une juxtaposition d’intérêts particuliers. Et c’est à l’état d’être ferme sur ces questions justement pour imposer l’intérêt général devant les intérêts particuliers. On ne peut pas laisser ce pays applaudir au triomphe des corporations, c’est intenable, c’est inadmissible », a martelé, El Hadji Ibrahima Sall, invité de l’émission Jury du dimanche.





« Lorsque j’ai eu à discuter avec des syndicats de la santé, le dernier point qui était prémonitoire, c’était de leur dire : quelle est votre responsabilité morale et professionnelle ? Je leur ai dit qu’on ne pouvait pas être syndicat, avoir la même posture dans la santé, que dans la sidérurgie ou dans la banque… Dans la santé, il y a une responsabilité à assumer. Et ça c'est important », soutient l’ancien ministre du Plan, interpellé sur les tensions dans le secteur de la santé.