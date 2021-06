Rencontre avec les acteurs de l’économie tunisienne : Le CICES et CONECT signent une convention à Tunis

Dans le cadre d’une mission de travail de 05 jours et sur invitation de la Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie (CONECT), Salihou Keita, Directeur général du CICES (Centre International du Commerce Extérieur du Sénégal) a rencontré différents acteurs de l’économie tunisienne. Il s’agit de Tunisia Africa Business Council, Tunisie Export (CEPEX), la Foire de Kram, la Chambre Tuniso-sénégalaise de commerce et d’industrie pour ne citer que ceux-là, liste-t-on dans une note reçue.Suite à une rencontre élargie aux opérateurs économiques membres de CONECT, une convention cadre a été signée par les deux parties. Ainsi, dans un contexte de globalisation des économies et de développement des relations bilatérales entre la Tunisie et le Sénégal dans le domaine des échanges commerciaux ainsi que la promotion des investissements, les deux structures (CICES et CONECT) reconnaissent la nécessité de collaborer étroitement dans le cadre de projets tels que la co-organisation de rencontres professionnelles, économiques et commerciales.D’ailleurs, renseigne la même source, la première phase d’exécution d’une telle collaboration pourra se faire dans le cadre d’une participation officielle de la Tunisie à la 29ème Foire internationale de Dakar (FIDAK) qui se tiendra du 06 au 20 décembre 2021, après une absence de 13 ans à cette importante manifestation économique et commerciale.Selon le même document, cette foire dite de transition du fait de l’objectif visant à rehausser le niveau de participation officielle des pays, permettra à ces opérateurs économiques de prendre part à l’exposition tout en participant aux différentes rencontres B2B et conférences qui se tiendront à l’occasion. Il est d’ailleurs important de souligner que cette 29ème FIDAK sera cumulée avec la 17ème Foire Commerciale des Etats membres de l’OCI.Il faut aussi noter la forte implication de l’Ambassadeur du Sénégal à Tunis, Mme Ramatoulaye Ba Faye, « qui a pris les dispositions pour la parfaite réussite de la mission économique du CICES en Tunisie ».