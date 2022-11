Rencontre avec Macky Sall : les maîtres coraniques divisés

Le chef de l’État, Macky Sall, rencontre aujourd’hui lundi, 28 novembre, la communauté des daaras, au Centre international de conférence Abdou Diouf (CICAD) de Diamniadio. Ces concertations organisées par le ministère de l’Éducation nationale verront la participation de délégations des 14 régions du Sénégal des associations nationales des maîtres coraniques, des familles religieuses, des mécènes et de plusieurs personnalités religieuses.



Des actions « concrètes » visant à améliorer la situation des ‘’daaras’’ au Sénégal sont attendues. Sauf que « la rencontre avec le Président Sall a déjà créé des divergences au sein de nos organisations », regrette, dans les colonnes de L’Obs, le Secrétaire général de la Fédération nationale des associations des maîtres coraniques, Serigne Mansour Samb.



Il explique : « Certains pensent que les autorités ne cherchent qu’à nous utiliser à des fins purement politiques. D’autres estiment qu’il faut, malgré tout, aller répondre à l’invitation et saisir l’occasion pour exposer nos inquiétudes et attentes au Président Macky Sall. »



Il ajoute que ceux qui sont prêts à répondre au chef de l’État ne constituent que le tiers des maîtres coraniques. Serigne Mansour Samb en fait partie. Mais, la majorité, formant les deux tiers, a décidé à ne pas répondre à l’invitation.