Rencontre avec les partenaires sociaux : Voici le discours d'Abdoulaye Diouf Sarr

Monsieur le Président de l'Union des Associations d'Elus locaux ;





Monsieur le Président de l'Alliance du Secteur privé de la Santé ;





Mesdames, Messieurs les Secrétaires Généraux de syndicat ;





Mesdames, Messieurs les représentants de la société civile ;





Mesdames, Messieurs les Directeurs Généraux, Directeurs et Chefs de service ;





Chers élus locaux, partenaires sociaux, membres du secteur privé et de la société civile ;





Mesdames, Messieurs,





Je voudrais vous remercier de votre présence et vous souhaiter la bienvenue.





C'est avec un immense plaisir que je vous retrouve, à l'occasion de cette rencontre consacrée au plan d'investissement pour un système de santé et d'action sociale résilient et pérenne.





Comme vous le savez, lors de la visioconférence qu'il avait bien voulu présider sur l'épidémie de COVID-19, le 09 avril 2020, Monsieur le Président de la République, Son Excellence Macky Sall, m'avait demandé d'élaborer un plan pour renforcer le système de santé et d'action social, en vue de le rendre plus résilient et de lui permettre de faire face à d'éventuels chocs sanitaires.





Conformément aux orientations du Chef de l'Etat, mes services ont travaillé avec l'ensemble des parties prenantes pour produire cet important document.





J'ai souhaité poursuivre dans cette dynamique de concertation et d'échange avec les principaux acteurs du secteur de la santé et d l'action sociale, en vous invitant à cette séance de partage.





Il ya trois jours, dans cette même salle, nous étions avec les partenaires techniques et financiers sur le même thème et avions recueilli de pertinents avis et observations.





C'est le même exercice que nous souhaitons faire avec vous, représentants des élus locaux, du secteur privé de la santé, de la société et des partenaires sociaux.





Il me plait d'exprimer ma satisfaction pour la collaboration exemplaire que vos différentes organisations entretiennent avec mon département.





En effet, ayant tous conscience que ce secteur est notre chose commune, c'est toujours dans un bel esprit de construction et dans une volonté de trouver des solutions aux problèmes posés, que nous menons nos discussions. Nos divergences de positions ne nous ont jamais éloignés de l'essentiel, à savoir répondre aux attentes des populations sénégalaises.





En ce qui me concerne, je vous renouvelle ma disponibilité et celle des services relevant de mon département, ainsi que mon engagement à relever, avec vous, les défis du secteur.





Ce matin, nous partagerons avec vous le contenu du Plan d'investissement et de réforme élaboré pour la période 2020 – 2024. J'ai espoir que nous allons recueillir, de votre part, des avis et observations qui nous permettront d'améliorer la qualité du document.





Mesdames, Messieurs,





L'épidémie de COVID-19 a secoué les systèmes sanitaires mondiaux. Aucun pays n'a échappé à ses conséquences économiques et sociales, sans compter les nombreuses pertes en vies humaines.





Au Sénégal, avec humilité, nous soulignons la capacité d'adaptation de notre système qui, à chaque phase de la riposte, a su mettre en œuvre des mesures idoines pour faire face à l'épidémie.





En effet, les mesures prises par Monsieur le Président de la République ont, à chaque fois, donné aux acteurs de la riposte les armes adaptées pour limiter voire freiner la propagation du virus.





Je sais combien la contribution de vos organisations et de vous-mêmes est utile et appréciée. Je tiens à vous en remercier, tout en vous invitant à rester mobilisés car la lutte contre le coronavirus n'est pas terminée.





Globalement, notre pays a enregistré des résultats encourageants dans la lutte conte la COVID-19. Le fait que nous soyons cités en exemple dans le monde nous confère une grande responsabilité. Nous disposons d'atouts considérables pour assumer cette responsabilité et vaincre l'épidémie.





Il n'en demeure pas moins que cette crise sanitaire a mis à nu certaines de nos limites, confrontant ainsi notre système de santé et d'action sociale à des défis liés au renforcement durable de nos capacités humaines, matérielles et financières.





Par son leadership et son attachement à la santé et à la protection sociale, Monsieur Macky SALL, Président de la République, a pris l'heureuse décision de mettre en place ce plan quinquennal 2020 – 2024 dont le projet sera soumis à votre appréciation.





Son contenu reflète une ambition, celle de doter le Sénégal d'infrastructures et d'équipements modernes mais aussi de ressources humaines suffisantes et de qualité dans le domaine de la santé et de l'action sociale.





Cette ambition va au-delà, parce que d'importantes réformes accompagneront la mise en œuvre de ce plan d'investissement.





Ces réformes sont nécessaires voire impératives, puisque nous ne pouvons pas l'économie d'apporter des changements profonds portant, entre autres, sur la gouvernance du secteur, la gestion hospitalière, le développement de l'industrie pharmaceutique, la





santé digitale, la gestion des effectifs, la promotion de l'investissement privé.





La mise en œuvre de ces réformes en soutien aux investissements vise l'atteinte des objectifs du Plan national de Développement sanitaire et social et l'amélioration durable de notre système de santé et d'action sociale.





Mesdames, Messieurs,





Avec vous et les autres acteurs, mon département compte finaliser le Plan d'investissement et de réforme 2020 - 2024.





Vos réflexions sur sa forme et son contenu sont donc fortement attendues. J'ai la conviction que vous nous apporterez les avis pertinents propres à enrichir ce document.





Pour clore, je voudrais vous réitérer mes remerciements pour votre soutien constant et vous renouveler ma pleine disponibilité à approfondir la collaboration avec vos organisations, pour la réalisation efficace des missions assignées à mon département.





Je souhaite plein succès à nos travaux.