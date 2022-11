Rencontre avec Macky Sall : les cinq grosses attentes des maîtres coraniques

Les maîtres coraniques rencontrent le Président Macky Sall ce lundi 28 novembre au Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio. Les délégations viendront des quatorze régions du Sénégal. Elles seront composées des membres des associations de maîtres coraniques, de mécènes et de personnalités religieuses.



Les premiers avaient sollicité cette rencontre avec le chef de l’État. Ils comptent en profiter pour poser sur sa table cinq doléances. «La première est le harcèlement dont nous sommes victimes, indique dans L’Observateur Serigne Mansour Samb, le secrétaire général de la Fédération nationale des associations de maître coraniques. Beaucoup de maîtres coraniques sont emprisonnés parce qu’accusés de viol et de maltraitance.»



Serigne Mansour Samb estime à une cinquantaine le nombre de ses pairs concernés. «Nous souhaitons que nos collègues fassent partie des grâces présidentielles accordées aux détenus chaque fête de Tabaski et de fin de l’année», demande-t-il.



Les maîtres coraniques ne veulent plus être sous la tutelle du ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection des enfants. Ils veulent dépendre désormais du ministère de l’Éducation nationale. Ils comptent demander en plus au Président Macky Sall de leur permettre de bénéficier de la Couverture maladie universelle (CMU).



Ce n’est pas tout. «Nous voulons que l’État nous construise des centres d’accueil destinés aux enfants talibés que nous allons gérer nous-mêmes», sollicite Serigne Mansur Samb. Qui ajoute : «Des fonds ont été accordés à presque toutes les structures pour faire face aux contraintes financières liées au Covid-19, excepté les associations des maîtres coraniques.»