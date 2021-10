Rencontre avec Sonko : "Notre échange portait sur des aspects purement économiques" (Unacois Yessal/Ziguinchor)

Précisions sur la rencontre Unacois Yessal et Ousmane Sonko

L’union Nationale des Associations de Commerçants d'opérateurs et investisseurs du Sénégal (Unacois Yessal/Ziguinchor) tient à apporter des précisions sur sa rencontre avec le leader de Pastef Ousmane Sonko. Une rencontre qui s’est terminée par des affrontements entre le camp de Doudou Ka et les militants de Sonko, occasionnant des blessés dans les deux camps. L’Unacois Yessal dans son communiqué, «regrette l’incident qui a eu lieu ce lundi 11 octobre au niveau de son siège social du quartier Boucotte. Nous tenons d’abord à préciser que cette structure reste apolitique et notre échange portait sur des aspects purement économiques », précise la structure dirigée par Manoumbé Seck.





Constatant les faits, l’Unacois Yessal soutient : « La violence que nous avons observée (...), occasionnant des blessés de tous bords n’avait ni motif, ni mobile raisonnable. L’Unacois Yessal /Ziguinchor tient à condamner vigoureusement ce recours à la violence qui n’honore aucunement notre démocratie tout en rappelant cette citation de Spinoza: « Le but de toute organisation sociale c’est la liberté ». Nous saisissons cette occasion pour lancer un appel au calme, à la retenue et exigeons plus de sérénité de la part des acteurs non sans oublier de préciser que la Casamance continue de souffrir à cause de la crise qui n’a pas encore trouvé une solution définitive », mentionne le document.