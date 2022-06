Rencontre gouvernement-marchands ambulants de Petersen : Ce qu’il faut retenir des propositions

L’association And Suxali Petersen et le sous-préfet de Dakar se sont réunis, ce jeudi, pour aborder la problématique des marchands ambulants et la mise en œuvre de solutions. Cet espace de dialogue qui a été érigé avec les marchands ambulants, sous l’égide du président Dame Badiane, entre dans le cadre des négociations initiées par le gouvernement avec les commerçants pour trouver un commun accord entre les deux parties.





A l’issue des discussions, des propositions ont été faites. D’abord, il s’agit de créer un cadre formel de leur assemblée générale pour qu’ils puissent avoir un cadre de concertation et éventuellement exposer les différents problèmes.





Du côté des autorités, le sous-préfet de Dakar, Djiby Diallo, a indiqué qu’il reste ouvert à un dialogue sur une plateforme d’échanges et de communication, pour éviter les mésententes. D’après le sous-préfet, le programme de l’Etat, notamment le BRT, est irréversible. Parce que ‘’c’est un programme qui est établi sur la voie publique, non pas sur un site de recasement’’, précise-t-il. Raison pour laquelle les marchands ambulants sont obligés de libérer cet espace pour la poursuite des travaux, dans l’intérêt général des populations.





S’agissant du site de recasement, l’information sera remontée à l’autorité suprême. Ainsi, le sous-préfet de Dakar compte travailler à sa mise en pied d’œuvre, pour aider les marchands ambulants à acquérir un site de recasement, qui est l’un des points phares de la rencontre.





A cette occasion, il a fait l’annonce d’un site de 1 700 qui est en train d’être construit par le maire de Dakar-Plateau dont 700 places sont déjà disponibles. ‘’Et d’ici peu, je crois que toutes les places seront disponibles’’, a-t-il rassuré, tout en citant également d’autres sites prévus à Diamniadio et dans d’autres localités.