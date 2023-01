Renforcées par le Khalife: La police et la gendarmerie mettent aux arrêts 49 individus à Touba et Mbacké

Conformément aux instructions du président Macky Sall, la police et la gendarmerie ont sorti la grosse artillerie pour renforcer la sécurité dans le département de Mbacké plus particulièrement à Touba. Ainsi du renfort et une impressionnante logistique ont été déployés dans la capitale du mouridisme.





La présence régulière des pandores et des limiers, est notée sur les artères stratégiques de la ville sainte. Ces forces de défense et de sécurité mutualisent leurs forces pour occuper le terrain afin de mettre fin au sentiment d'insécurité qui plane sur Touba.





C'est dans ce cadre que les éléments du commissariat spécial de la ville sainte, leurs collègues du commissariat urbain de Mbacké et les gendarmes de la compagnie de Touba ont interpellé, dans la nuit du samedi au dimanche, de 20h à 05h du matin, 49 dont 38 pour vérification d'identité, 5 pour nécessité d'enquête, 2 pour détention et usage de chanvre indien, 2 pour vol commis la nuit, 1 pour détention d'arme blanche et 1 pour ivresse publique et manifeste selon des sources de Seneweb.





Concernant diverses infractions routières, les hommes du commissaire Diégane Séne, chef de service du commissariat spécial de Touba, ceux du commissaire Salif Camara, chef de service du commissariat urbain de Mbacké et ceux du capitaine M.Wade, commandant de la compagnie de gendarmerie de Touba, ont mis en fourrière onze véhicules, saisi 103 pièces, immobilisé trois motos et une charrette .