Renforcement de capacités : Le 3fpt en conclave avec les acteurs de la formation en santé

Le Fonds de Financement de la Formation Professionnelle et Technique à travers son guichet de financement des établissements de formation professionnelle et technique, s’est réuni ce jeudi 20 mai avec les acteurs de la formation en santé. L’objectif étant de renforcer les capacités des établissements de santé pour une meilleure satisfaction de leurs besoins par les différents acteurs. La rencontre a pu réunir à la fois les acteurs du privé et ceux du public qui, à travers leur représentant, ont salué cette initiative.





Venu représenter le secteur public, le directeur des établissements publics de santé Ousmane Dia a rappelé l’importance de la collaboration qui lie le 3fpt et les écoles publiques de santé. « Nous sommes dans une perspective de résilience totale du système de santé par une redéfinition de la gouvernance hospitalière à travers des mécanismes de renforcement des capacités pour tout le personnel des structures de santé », dit-il.





Une réadaptation qui ne saurait se faire sans un appui à la formation. Sur ce, Ousmane Dia juge « extraordinaire le travail qu’est en train d’abattre le 3fpt qui permet aux structures hospitalières d’avoir un financement à l’heure afin de renforcer les capacités et les compétences du personnel ».





Le secteur privé aussi était au rendez-vous avec la présence du secrétaire général de l’Alliance du secteur privé de la Santé, Omar Sy. Un secteur qui est en pleine expansion et qui a aussi besoin d’un appui pour la résilience dans la formation. Omar Sy a demandé une part plus conséquente dans le financement de la 3fpt. A l’en croire, « Le nombre d’agents impliqués est infime par rapport au nombre d’agents à former et le financement est exclusivement réservé au public ».





Conscient de l’importance de la formation continue, le Fonds de Financement de la Formation Professionnelle et Technique a décidé de mettre en place un programme dédié aux structures de santé. « Nous sommes présents à cet atelier pour ensemble élaborer un planning d’exécution des programmes de formation pour le secteur » explique Fama Fall, directrice du financement au niveau de la 3fpt, venue représenter la direction de l’agence.





L’atelier a été aussi un moyen d’informer les acteurs de la santé sur les orientations du 3fpt. Mais aussi a permis à ces derniers de définir les axes prioritaires en matière de formation. Des décisions issues de la rencontre pourront permettre de bien élaborer les politiques d’orientation.