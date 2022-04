Rénovation de la mairie de Kaolack : Une enveloppe de 200 millions prévue

La réfection de la mairie de Kaolack va coûter 200 millions de FCFA pour une durée de 3 mois. L’annonce a été faite par le 2ème adjoint au maire, ce jeudi au cours d’un point de presse ponctuant le lancement des travaux.





L’immeuble abritant l’hôtel de ville de Kaolack, va connaitre un sérieux coup de lifting. L'annonce a été faite par l’adjoint au maire chargé des travaux. « Nous avons lancé ce jour les travaux de réhabilitation de l'hôtel de ville de Kaolack, eu égard à la vétusté du bâtiment. La nouvelle équipe municipale dans son programme a prôné la réhabilitation, de ce bâtiment pour offrir un confort aux usagers qui viennent requérir les services de la commune », a indiqué cet ingénieur en génie civil de formation.

Outre le confort des usagers, ces travaux de rénovation visent à offrir de meilleures conditions de travail au personnel municipal et aux élus. « Il y a aussi l'augmentation des bureaux qui passent de 23 à 33 bureaux », a poursuivi Mbaye Ngom. L’immeuble de 2 niveaux, va ainsi passer à 4 étages avec tout le confort nécessaire moderne, a indiqué le chargé des travaux, qui a appelé les usagers et les populations à la patience et à la compréhension pour le bon déroulement des travaux.





En marge de la cérémonie de lancement des travaux, l'équipe municipale a présenté le projet de terrains de sports décentralisés dans les quartiers. L’objectif est de permettre aux jeunes d'avoir des infrastructures sportives de proximité en vue de la relance du secteur dans la capitale régionale.