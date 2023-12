Rénovation et modernisation des bâtiments de l’ONAS : un cadre de travail dans ses habits de lumière

A l’heure des technologies de l’information, de l’aménagement raffiné et de de la décoration, l’ancien bâtiment du siège de l’ONAS fait peau neuve de l’intérieur. Le nouveau bâtiment dégage les traits de trait de modernité. Plongée dans ce nouveau bijou architectural le temps d’une visite guidée.









Un tour plaisant pour l’œil de la même manière qu’une caméra visiterait un décor enchanteur. Le siège de l’ONAS a encore pris des couleurs, paré de ses beaux atours. Pour la délégation conduite par le Directeur général, M. Mamadou Mamour Diallo, c’est un voyage dans un intérieur éclatant. D’hier à aujourd’hui, la salle de conférence de l’ancien bâtiment, prend une cure de jouvence. Le passage à un nouveau standard de fonctionnalité est perceptible au coup d’œil. Chaque pas rapproche de ce nouveau bijou dont le renouveau, au-delà des yeux, est décelable à l’odorat. A l’entrée de ce local, on tombe sur les photos des ouvrages d’envergure donnant une autre allure aux murs respirant une peinture fraîche. La porte est une baie vitrée encadrée par un bois raffiné tirant vers la cendre. A l’intérieur, la fine décoration est un alliage de bon goût et de splendeur. En effet, sur le flanc gauche, la peinture, en transition entre l’orange et l’ocre, est en harmonie avec le reflet blanchâtre du faux plafond d’où luisent les lanternes. Tombant à la hauteur des fenêtres, les rideaux blancs, en harmonie avec l’écran plat et le faux plafond, accrochent la délégation.





Le tour n’est pas fini que le sentiment de satisfaction et de fierté se lisait sur le visage et transperce les mots de tout ce beau monde qui accompagne le Directeur Général, M. Mamadou Mamour Diallo. Cette visite des nouvelles réalisations est déjà un délice pour les yeux. De nouveaux pas, de nouveaux motifs de satisfaction. Des pas vers une plus grande ouverture au digital à travers un local restreint attenant à la salle. Ce coin peut servir de lieu de préparation des communications pour les formateurs. Elle est équipée d’une sonorisation, d’un matériel de vidéo-conférence et d’une connexion permanente. C’est une salle à la fois universelle et personnalisée, pour reprendre l’expression de l’architecte, Monsieur Niang. « C’est une salle conviviale et multifonctionnelle. C’est une salle moderne et personnalisée avec les couleurs de l’ONAS », décrit cet architecte.





La salle donne sur un hall où l’on peut aménager les tables pour une pause-café lorsqu’on organise un séminaire ou une session de formation. La configuration, la décoration et l’équipement sont tournés vers la concrétisation d’un nouvel ONAS en ascension vers les cimes de la modernité. « Dans cette salle, vous pouvez discuter en temps réel avec quelqu’un qui est en Australie. L’ONAS est sur un envol qui ne doit pas s’arrêter », a commenté l’architecte.





Ici, on ne communique pas seulement avec le monde extérieur. L’interconnexion est aussi interne. Plusieurs salles équipées d’écran sont connectées. « Le Directeur Général peut, à partir de son bureau, suivre la réunion du Comité de Direction », ajoute le Directeur Administratif et Financier, M. Bamba Fall.





L’îlot des Conseillers techniques





Au deuxième étage du nouveau bâtiment, la transformation de l’intérieur est en cours. Le couloir s’ouvre, à droite, par une zone de réception fraîchement peinte en blanc et parée d’un paravent ressemblant à une sorte balustrade de couleur marron. Une petite table est cernée par quatre petits fauteuils. L’espace accueil sera muni d’un pupitre. Ce coin est dédié à l’écoute et à l’orientation. Le sentiment de satisfaction emplit un peu plus les cœurs. La décoration emporte l’adhésion. La visite se poursuit et nous voici sur l’îlot des Conseillers techniques, au milieu de sept bureaux. C’est un espace où les Conseillers techniques peuvent prendre un café dans la matinée et à l’heure du déjeuner. Autour d’un repas ou d’un café, ils peuvent échanger sur les projets. De ce coin, doivent sortir des idées, autant de solutions à un problème donné. « J’ai tenu particulièrement à cet espace parce que, de mon point de vue, les CT ont besoin d’échanger sur tous les sujets. Nous ne pouvons pas travailler en vase clos. Ils peuvent se retrouver pour parler des problèmes techniques relatifs à des projets comme la Baie de Hann, le Projet des Dix villes... C’est un cadre d’échanges », croit le Directeur Général, Mamadou Mamour Diallo. Le lieu sied pour s’adresser aux Conseillers techniques et pour faire un témoignage sur leur sens des responsabilités. « Je veux m’adresser aux CT, surtout ceux qui ont attendu depuis longtemps. L’attente a été longue. Malgré tout cela, je n’ai pas entendu des récriminations. S’ils sont convoqués en réunion, ils viennent sans état d’âme. Cela montre leur esprit de responsabilité. Je voudrais, à présent, les inviter à prendre possession de leurs nouveaux bureaux », se réjouit le Directeur général de l’ONAS.





L’ataraxie au Hall





Du deuxième niveau, la délégation descend au rez-de-chaussée. Tous se retrouvent au hall. Sur un écran, le Président de la République énumère les projets emblématiques de l’ONAS. Un salon est aménagé. En face, les hôtes peuvent contempler les distinctions de l’ONAS. Au bout de l’allée de l’entrée principale, se trouve une table en forme de comptoir. Ici, deux personnes seront préposées à l’orientation. À l’entrée du hall, l’eau coule sous fond de pierre basaltique. Le clapotement de la fontaine et le fond font penser à une cascade. Sur le flanc gauche de cette allée, figure une grosse inscription, avec logo et le numéro Orange de ONAS 81-800-10-12 sur un plexi posé sur fond blanc. L’espace fermé est illuminé avec des lanternes. L’habillage offre un décor suspendant le temps dans cette salle d’attente aux températures amènes. « Avec tout ce que nous avons vu, vous nous rendez plus ambitieux. Vous nous avez toujours dit de voir plus grand. Nous tenons à vous remercier pour ce que vous êtes en train de faire », a apprécié la Conseillère Technique madame Dicko.





« Nous nous sommes rassemblés pour procéder à la revue des travaux qui ont été engagés. Ce sont des travaux qui améliorent notre cadre de travail. C’est bon d’avoir les compétences. Cependant, les compétences, sans un cadre de travail idéal, ne favorisent pas un bon niveau de productivité. Partout où nous sommes passés dans l’Administration, sur la base des moyens qui sont mis à notre disposition, nous avons essayé d’améliorer, autant que faire se peut, le cadre de vie », a renseigné le Directeur général, M. Mamadou Mamour Diallo. Au-delà du confort de ses collaborateurs, le Directeur général a pensé aux usagers du service public de l’assainissement. « Cet espace d’accueil convivial permet de bien accueillir les usagers et les invités. J’avais inscrit l’amélioration des rapports avec les usagers sur le registre de notre priorité. Ils doivent être traités comme des clients », explique M. Diallo.