Réouverture de la desserte Dakar-Bamako

À la suite de la réouverture des frontières du Mali, la compagnie Air Sénégal a le plaisir d’annoncer la reprise de ses vols entre Dakar et Bamako à compter du 02 août 2022 avec 3 fréquences hebdomadaires (mardi, jeudi, dimanche).



Les vols seront opérés en Airbus A 220-300 configuré en bi-classe avec une capacité totale de 133 sièges dont 8 en business et 125 en classe économique.



Les réservations sont d’ores et déjà ouvertes sur flyairsenegal.com ou en agence de voyage à des tarifs compétitifs avec une franchise bagages de 2×23 kgs en classe économique et 2×32 kg en business.



Les vols au départ de Bamako permettent de connecter via Dakar, l’ensemble des destinations du réseau de la compagnie en Afrique (Casablanca, Cotonou, Libreville, Douala, Abidjan, Nouakchott, Conakry, Bissau, Banjul, Freetown) et sur l’intercontinental (Paris, Marseille, Lyon, Milan, Barcelone, New York, Washington).



Selon M. Alioune Badara Fall, Directeur Général d’Air Sénégal, « cette liaison aérienne va jouer un rôle prépondérant dans la reprise de l’activité économique et l’échange commercial entre les deux pays ».