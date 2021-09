Réouverture des frontières : Les acteurs interpellent le ministère du Tourisme pour l'effectivité de la mesure

Les acteurs réclament l'effectivité des mesures ...

En réponse à l’Union européenne qui avait interdit aux ressortissants de certains pays touchés par la pandémie à coronavirus de fouler son sol, les autorités sénégalaises avaient décidé d’appliquer la réciprocité de cette mesure aux citoyens européens, avec toutes les conséquences qui en ont découlé. Ce, dans un contexte où les cas de contaminations diminuent, que le pic du variant Delta semble être maitrisé et que l’activité économique commence à reprendre avec une levée progressive des restrictions sur la mobilité des gens dans plusieurs pays à travers le monde.





Le ministère du Tourisme et des transports aériens a sorti une circulaire datant du 1er septembre abrogeant la circulaire N°1215 MTTA/SG du 14 juillet 2020 annonçant l'ouverture des frontières et les conditions.





Des mesures jugées salvatrices mais qui ne sont toujours pas effectives. Ce qui plomb l'activité des acteurs et qui a fini d'installer une vive préoccupation chez les acteurs par rapport au statu quo que vit le secteur.





"Il nous a été remonté par beaucoup de responsables d’agences de voyage et de divers réceptifs hôteliers que l’Autorisation Spéciale d’Embarquer est toujours en cours et systématiquement exigée à l’embarquement. Dès lors on est en droit de poser la question à savoir est-ce qu’il y aurait réellement une stratégie de communication accompagnant cette circulaire. A l’heure du digital où plus de 70% de la préparation de voyage se passe sur internet, le premier réflexe du client par rapport à ce contexte de pandémie est d’aller chercher une information institutionnelle liée aux conditions de son voyage", a assuré Robert Ndiaye, membre et porte-parole du jour de l'Union.





Les acteurs déplorent que "sur les sites internet du ministère du Tourisme et des Transports Aériens et de l’Agence Sénégalaise de Promotion du Tourisme, aucune mention à propos de cette circulaire ni même à une quelconque levée de restriction n’ait été faite à ce jour. Nous suggérons au ministère du Tourisme et des Transports Aériens et à ses services afférents de mettre dans les plus brefs délais une communication pour une large diffusion et application immédiate via les canaux officiels de cette décision salutaire d’ouvrir les frontières".