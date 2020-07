Report de la démolition de Sandaga : La réaction de Sos consommateurs

Reaction de Massokhna Kane , Sos Consommateurs

La destruction du marché Sandaga a été reportée in extremis vendredi dernier. Une décision saluée par Sos consommateurs, selon qui, les autorités ont fait preuve de responsabilité et de sérénité. Me Massokhna Kane et Cie pensent que cette mesure permet aux commerçants, frappés par le Covid-19, de bénéficier de la période de tabaski "pour rééquilibrer leurs affaires".