Reprise des visites dans les prisons

Après une suspension de plus de deux mois, les visites dans les prisons vont bientôt reprendre. Selon L’As, l’administration pénitentiaire informe de la reprise des activités des représentations diplomatiques, des associations et des organisations non gouvernementales au sein des établissements pénitentiaires à partir du 8 juin.Toutefois, le Directeur de l’Administration pénitentiaire, le colonel Jean Bertrand Bocandé, précise que les prisons des inspections régionales de Dakar, Thiès, Diourbel et Ziguinchor ne sont pas concernées par cette levée de la suspension des autorisations d’accèsPar contre, l’administration pénitentiaire envisage dans les prochains jours la reprise des visites des familles aux détenus. Le colonel Jean Bertrand Bocandé remercie les pensionnaires et leurs familles pour leur collaboration dans la mise en œuvre des mesures de prévention visant à contenir la menace de la pandémie de Covid-19.