Reprise du Hajj, Organisation en 45 jours, diminution du nombre de pèlerins... : La délégation du pèlerinage fait le bilan de l’édition 2022

Après une édition très courte du point de vue temps pour les besoins des préparatifs du pèlerinage aux lieux saints de l'islam, le délégué général, Abdou Aziz Kébé a assuré que le pèlerinage s'est déroulé avec satisfaction du début à la fin.





La délégation générale du pèlerinage aux lieux saints de l'islam va procéder à l'évaluation du pèlerinage 2022 après deux ans de suspension. Pour rappel, la reprise s'est faite dans des conditions particulières. Selon le délégué général cette année, le temps imparti à l'organisation s'est fait sur 45 jours alors qu'il le préparait au minimum 6 mois avant.





"Le quota du Sénégal était à 12 mille pèlerins, cette année c'est 5000. La restriction sur l'âge moins de 65 ans, un package élevé avec des coûts sur le sol saoudien qui ont été triplés : tout cela fait que cette année 2022, la reprise a été souhaitée et bien accueillie mais elle s'est faite dans des conditions que je viens de citer", délégué général du pèlerinage aux lieux saints de l'islam, Abdou Aziz Kébé





Cependant avec moins de 20% des pèlerins et 75% pour les acteurs du privé, la délégation avait un stock d'attente de 2 ans. Donc des difficultés n'ont pas manqué pour la délégation.





"Il y a des gens qui voulaient y aller les années précédentes, plus les candidats de 2022 donc vous avez trois stocks de 12.800 Sénégalais qui veulent aller au pèlerinage et vous devez en sélectionner 5000. C'est une difficulté par rapport à l'espace des inscriptions (...) et les règles ne sont pas toujours respectées. L'autre difficulté c'est par rapport au transport aérien. Lorsque les coûts sont triplés, les gens s'attendent à une évolution du point de vue de la qualité de service donc quand, il n'y a pas cet ajustement du coût par rapport à la qualité de service, il y a des problèmes au niveau du consommateur sénégalais", assure Abdou Aziz Kébé.





45 jours de préparatifs : Les privés favorables au maintien de ce délai





"Si on pouvait toujours continuer à organiser en 45 jours, les privés seraient pour. Parce que cette année il n' y a pas eu de problème. Le deadline était trop serré mais en 45 jours, nous avons pu organiser dans de bonnes conditions, amener les pèlerins et les faire revenir dans de bonnes conditions. Nous allons discuter et voir là où on a eu des failles pour qu'on puisse reprendre et aller sur un autre élan pour que 2023 soit meilleur que 2022", a soutenu Adja Dado Ndour, directrice de Ndoura voyage, représentante du groupement Ndiawenne.







Elle souligne que des difficultés n'ont pas manqué concernant les taxes saoudiennes qui ont été triplées.