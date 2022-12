Requête de liberté provisoire auprès de Macky Sall : K-Rim Xrrum Xax envoie balader ses collègues rappeurs

K-Rim Xrrum Xax

Le Président de la République, Macky Sall, a reçu le 25 décembre des acteurs majeurs du mouvement Hip Hop . Lors de de leurs échanges, ces derniers ont exhorté le chef de l’Etat à accorder une liberté provisoire au rappeur et activiste Abdou Karim Gueye alias K-Rim Xrum Xax. Une demande fustigée par le principal intéressé qui regrette que ses pairs aient formulé cette requête en son nom. « Je tenais à dire à tous les Sénégalais et Sénégalaises que je n'ai demandé aucune liberté provisoire venant des rappeurs qui sont allés répondre à une invitation de Macky au palais, a-t-il écrit dans un message. Qu'ils me dissocient complètement de leurs prises d'initiative. Quand j'étais dans un état beaucoup plus critique, à l'hôpital, j'ai refusé les avances du pouvoir. Ce n'est pas maintenant que je quémanderai quoique ce soit. Quant au juge Mamadou Seck (2e cabinet), il a une haine viscérale à mon endroit. Il veut coûte que coûte me faire subir les plus grosses peines. Il continue d'être le pantin du régime. ALLAH est avec nous. Le combat continue ».

