Résilience alimentaire : Kerewane peaufine des stratégies pour une alimentation équilibrée

Kerewane, village du Sud

Si l'accès aux ressources alimentaires ne se pose pas chez les populations du village de Kerewane, leur bonne utilisation n'est pas souvent connue de tous. Cette localité située sur l'axe Carrefour 22/Kolda, dans le département de Sédhiou regorge d'énormes potentialités alimentaires issues du secteur de l'élevage, de l'agriculture, de la pêche et du maraîchage.





Seulement, pour une alimentation équilibrée, il faut savoir combiner l'ensemble de ces produits. C'est dans ce sens que le réseau africain pour le développement intégré (Radi) a commis des experts en nutrition pour expliquer aux populations les bonnes pratiques alimentaires et culinaires à adopter pour une bonne alimentation. Celle-ci, selon le coordonnateur du Radi, doit être saine, suffisante et variée.





Aussi, les populations de ce foyer religieux du Pakao, ont-elles demandé des appuis et formation en techniques de pêche, d'élevage et d'agriculture. Elles ont également souhaité plus de surveillance du bétail dans l'optique de préserver les espaces cultivés notamment les rizières encore vertes en automne.





Enfin, les participants à ce forum exhortent les pouvoirs publics à veiller davantage sur la qualité des semences pour de meilleurs rendements. Ainsi, la résilience sera à porter de main à en croire les populations qui ont fortement salué ces genres de rencontres de sensibilisation qui éveillent et conscientisent.