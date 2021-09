Résilience aux catastrophes : 5.000 ménages vulnérables des départements de Thiès, Mbour et Tivaouane appuyés

Plus de 5.000 ménages vulnérables des départements de Thiès, Mbour et Tivaouane ont reçu de janvier à septembre 2020 des transferts de cash dans le cadre de l'Initiative African Risk Capacity (ARC Replica), a appris l'APS auprès de Plan International, membre d'un consortium d'ONG, chargé de la mise en œuvre de ce projet d'urgence humanitaire.





L'initiative ARC Replica a été mise en œuvre dans le cadre d'un partenariat entre le réseau Start Network, le gouvernement du Sénégal et la Mutuelle panafricaine de gestion des risques de catastrophe (ARC).

Elle est financée par le ministère Fédéral allemand de la coopération économique et du développement (BMZ), par l'intermédiaire de la Banque allemande de développement (KfW).

Une mission conjointe des partenaires clefs du projet, conduite par le directeur général de l'ARC, Cheikh Diongue, s'est rendue à Torokh, un village de la commune de Pambal, dans le département de Tivaouane.





Lors de ce déplacement dont l'objectif est de mesurer l'impact des montants reçus sur la vie des bénéficiaires, ils ont rencontré trois ménages bénéficiaires.

Au total 5.377 personnes ménages vulnérables ont bénéficié de ces transferts, à raison de 5.000 francs CFA, pour chaque membre d'une famille, a indiqué Christine Pamela, de Plan International.

L'objectif initial était de toucher 4.500 ménages, qui étaient déjà touchés en 2019 par l'installation tardive de l'hivernage et son impact sur la production agricole.

La mise en œuvre a démontré la robustesse du dispositif en place, ainsi que l'expérience des différentes parties prenantes associées. L'implication des autorités locales et des communautés a été déterminante pour la réussite de la réponse précoce.

"L'expérience du Sénégal est unique et reste un modèle qui pourrait inspirer d'autres pays et leur permettre de renforcer leurs capacités techniques et financières pour une meilleure gestion des risques de catastrophes", note un document du projet.

Le réseau Start Network a reçu au même titre que le gouvernement du Sénégal, une indemnité à la suite de la souscription d'une police d'assurance auprès d'ARC, destinée à assister les ménages en situation d'insécurité alimentaire ou à risque.

Environ 23,5 millions de dollars US ont été versés au Sénégal, dont 10,6 millions de dollars par le partenaire Replica, environ 12 millions de dollars au titre dune indemnisation versée au gouvernement sénégalais, note la même source.