Respect des droits de l'homme: Cette déclaration qui fait plaisir aux autorités sénégalaises

A travers une note parvenue à Seneweb, la Présidence de la République s'est réjouie de la déclaration du Haut commissaire des Nations unies aux droits de l’homme à propos du respect de ces droits par notre pays.









"Le Sénégal est reconnu pour son respect des droits de l'homme. Cette annonce a été faite par le Haut Commissaire des Nations Unies aux Droits de l'Homme lors de l'ouverture solennelle de la 53e session du Conseil des Droits de l'Homme à Genève", lit-on dans ce texte.





La même source parle de reconnaissance internationale renouvelée qui "témoigne des efforts continus déployés par le Sénégal pour promouvoir et protéger les droits de l'homme, tant sur le plan national qu'international".





Elle montre également la volonté du pays de collaborer étroitement avec les instances internationales compétentes et de renforcer la coopération bilatérale et multilatérale dans ce domaine plus qu'essentiel, a ajouté la Présidence de la République.





"Le Sénégal reste résolument engagé dans la promotion des droits de l'homme, de la justice sociale et de la dignité pour tous", a conclu la note.





Ces propos sont tenus 24h après le rapport de Human Rights watch dressant un tableau sombre du pays.