RESPECT DES DROITS DES ENFANTS : DES ACTEURS FORMES A KOLDA ET SEDHIOU

Le respect des droits des enfants est souvent biaisé pour diverses raisons dans des régions comme Sédhiou et Kolda. L'accès à l'état-civil, les mariages d'enfants, la protection des mineurs dans les conflits ou crises constituent un goulot d'étranglement pour l'épanouissement des enfants dans cette partie du pays.





C'est dans le souci de prendre en charge ces questions qui gangrènent la vie des enfants que la condition nationale des associations et ONG en faveur de l'enfant (Conafe) a initié une formation des acteurs. Les élus locaux, les membres de la société civile et les acteurs communautaires ont tous été sensibilisés par la Conafe en partenariat avec l'UNICEF sur les voies et moyens à mettre en œuvre pour faire profiter aux enfants de leurs droits et leur éviter d'être employés comme boucliers humains dans les conflits politiques.





L'objectif est de sensibiliser les parents sur leur rôle et responsabilité dans la protection des enfants, sensibiliser les enfants sur les questions de l'heure et les élus locaux pour que, dans leur budgétisation, que des lignes puissent être dévolues à la protection des enfants. Moustapha Ndao qui a parlé à leur nom s'est offusqué de ses pairs qui croupissent dans les prisons.