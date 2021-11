RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE D’ENTREPRISE : La multinationale BIC rénove entièrement l’École Élémentaire de la Zone de recasement de Keur Massar

Dans le cadre de son engagement à améliorer les conditions d'apprentissage de 250 millions d'enfants dans le monde d'ici 2025, BIC, leader mondial de la papeterie, des briquets et des rasoirs, a marqué la semaine mondiale de l'éducation 2021 au Sénégal par une série d'activités visant à soutenir le secteur de l'éducation et à libérer la créativité des élèves. Pour commémorer la semaine mondiale de l'éducation, BIC Afrique de l’ouest a organisé, sur deux journées, une série d’activités en partenariat avec l’École Élémentaire de la Zone de recasement de Keur Massar en vue de remettre en état certaines installations scolaires et travailler avec les enfants pour libérer leur créativité.



L'événement a vu la participation du ministère de l'éducation national, représenté par Mme Diouley KA SY NDIAYE, IEF de Keur Massar, de Mme Rokhaya DIOUF FAYE, directrice de l'école EE Zone de recasement, de 20 membres de l'équipe BIC Afrique de l’ouest et de 15 médias et influenceurs. Au cours de l'événement, BIC a œuvré à la rénovation de 12 salles de classe et à des installations autour de l'école, en fournissant 12 nouveaux tableaux noirs, en réfectionnant des toitures et de la peinture mais aussi en procédant à des dons de produits BIC et autres matériel didactiques à 68 enseignants. Un atelier d'art et de dessin visant à stimuler la créativité des enfants a également été organisé.



En procédant à la remise officielle de l’ouvrage, M. Leonard Ehouabolet, Directeur Marketing pour l’Afrique de l'Ouest et Centrale, a déclaré : "Nous militons et travaillons depuis longtemps à améliorer les conditions d'apprentissage dans les communautés où nous sommes présents. Nous sommes fiers de l'impact que les initiatives que nous avons lancées et mises en œuvre ont eu sur les écoles, les enseignants et les élèves au Sénégal. Notre succès est lié à celui de nos communautés, et nous pensons que l'éducation est l'un des facteurs les plus puissants qui contribuent à faire avancer les sociétés. Nous sommes ravis de nos projets futurs dans ce domaine et nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec nos partenaires pour continuer à améliorer les conditions d'apprentissage au Sénégal et au-delà."



Tout au long de l'année, BIC Afrique de l’ouest a fait preuve d'engagement dans le secteur de l'éducation. En travaillant avec 25 écoles, l'entreprise a eu un impact sur 26 552 élèves par le biais d'initiatives telles que la compétition de dictée, des dons de produits, ainsi que des orientations et des conseils sur la méthodologie et les meilleures pratiques en matière d'écriture manuscrite. La Semaine mondiale de l'éducation est une initiative annuelle de sensibilisation à l'échelle mondiale qui se déroule généralement au cours de la troisième semaine de novembre. La Semaine mondiale de l'éducation a pour but de faire de l'éducation mondiale un outil de solidarité, de changement et de contribuer à un monde plus équitable.