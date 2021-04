Ressources naturelles convoitées : «Tout se passera en Afrique», (Expert financier)

C’est sans équivoque. L’Afrique est le plus grand continent du monde, en termes de superficie. «L’Afrique, c’est plus d’un milliard d’individus. L’Afrique, c’est trois fois la superficie de l’Europe. L’Afrique est potentiellement (la) 8e économie du monde. Mais ce même classement fait révéler que l’Afrique était très loin derrière», a laissé entendre, ce 11 avril, dans l’émission «Jury du Dimanche» sur iRadio, Oumar Seck, expert financier, Chef de la Plateforme EU-ACP de développement du secteur privé.Cependant, il a affirmé que le continent noir a connu des réformes, un tant soit peu. «La transformation économique de la Chine a un peu tiré l’Afrique. Il y a eu des avancées sur le plan des réformes», souligne-t-il.Mais, tempère Oumar Seck, la transformation industrielle n’est pas encore présente sur le continent. «En d’autres termes, la contribution de la valeur ajoutée industrielle dans le PIB africain reste faible. Elle est, en ce moment, autour de 12 %. Ce n’est pas intéressant», fustige l’expert financier.Ce qui ne le freine pas pour autant, puisque l’invité de Mamoudou Ibra Kane a fait savoir que tous les pays dépendent de l’Afrique. «Vingt-et-un pour cent du pétrole importé vient de l’Afrique ; 18 % du pétrole importé des Etats-Unis vient de l’Afrique. L’Afrique a des ressources qui sont convoitées. Tout se passera en Afrique. Le continent est au cœur des agendas et cela devrait être le temps de l’Afrique», annonce le chef de la Plateforme EU-ACP de développement du secteur privé.