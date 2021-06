Restauration des écosystèmes après Covid : Khady Camara souligne les enjeux de la prochaine décennie

Ce 5 juin ouvre officiellement une décennie historique dans l’agenda environnemental. Décrétée pour une mobilisation mondiale pour la restauration des écosystèmes par les Nations Unies, la présidente de l’association ‘’Vacances vertes’’ du Sénégal, qui a profité de la célébration de la journée mondiale de l’environnement pour réagir, souligne que cette décennie (2021-2030) va être l'intervalle d'une « réparation d'urgence » suite au chaos pandémique.Khady Camara d’ajouter : « Inutile de revenir sur le film interminable de la crise sanitaire. Passé l'étape du pic de l'épidémie, la civilisation humaine a dix ans pour intensifier la restauration des écosystèmes dégradés pour lutter contre la crise climatique, (car notre banc d'essaie nous a prouvé que les asticots, les mouches, les humains et autres, partagent la même planète. Et que chaque être a son rôle à jouer) qui est de préserver le million d'espèces en voie d'extinction, rendre possible la sécurité alimentaire en mettant au régime le patrimoine maritime et forestier, recréer les conditions des puits carbones, comme la dynamique imprimée par les Vacances vertes avec la campagne de reboisement ‘’une femme un arbre’’ dont l’objectif est de reboiser 100 000 plants à Dakar et 1 000 000 de plants au Sénégal ; avec la mise en place des forêts communales partout au Sénégal pour l'autonomisation des femmes à travers l'entrepreneuriat vert ».Selon la spécialistes des questions environnementales, « aujourd'hui, 40% de la population mondiale en particulier les Africains, souffrent de la dégradation progressive des écosystèmes, perdant l'accès aux sols fertiles et à l'eau potable. Et comme constaté, restaurer le vivant est devenu une condition pour avoir une société saine et une économie prospère. L'association Vacances vertes profite de cette journée dédiée a l'environnement pour lancer un appel aux gouvernants, aux entreprises, aux ONG, aux citoyens, entre autres, à agir contre la dégradation de la nature ».D’où la nécessité, pour elle, de réagir immédiatement. « Il est temps de réduire les impacts, de réparer les dommages causés en veillant sur les aspects qui créent les conditions de la renaissance écosystémique », a d’emblée noté la présidente de l’association ‘’Vacances vertes’’.Pour finir, Khady Camara signale que les ‘’Vacances vertes’’ 2021 s'inscrivent dans « l'approche de la régénération et souhaitent ainsi mobiliser tous les Sénégalais, particulièrement les femmes, à franchir un nouveau cap ».