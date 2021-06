Restauration des écosystèmes au Sénégal : 6 nouvelles aires marines protégées mises en place depuis 2012

La commune de Toubacouta dans la région de Fatick a abrité ce samedi 5 juin la célébration de la 47ème journée mondiale de l'environnement qui a pour thème : " restauration des écosystèmes." Une occasion saisie par le ministre de l'Environnement et du développement durable Abdou Karim Sall de lancer un appel à la mobilisation générale pour intensifier l'action en faveur de la restauration des écosystèmes dégradés à l'échelle mondiale.





Une occasion saisie par le ministre pour visiter la réserve d’Aire Marine Protégée (AMP) de Mbanboug qui est l'une des plus importantes dont le rôle est la protection de la biodiversité. Les agents des parcs et des aires marines protégées assurent la surveillance au niveau du mirador.





Pour Abdou Karim Sall, « La préservation des écosystèmes et la restauration des espaces dégradés nous interpelle plus que jamais. Dans cette perspective, d’importants efforts ont été déployés par notre pays. Ainsi, entre 2012 et 2020, 6 nouvelles Aires marines communautaires protégées (AMP) ont été créées en plus du classement inédit depuis plus de 50 ans, de 9 nouvelles forêts. Toutes ces actions viennent renforcer l’opérationnalisation du PSE Vert tel que défini par Son Excellence Monsieur Macky Sall, Président de la République », a-t-il rappelé lors de son allocution à la célébration de cette journée dans la capitale du Delta du Saloum.





Poursuivant ce plaidoyer en faveur de la protection des écosystèmes vulnérable, il ajoute: « Cette initiative majeure, au-delà, de sa dimension environnementale, offre l’opportunité d’intensifier la reforestation durable du territoire national et de créer des milliers d’emplois verts pour la jeunesse de notre pays". Le choix du département de Foundiougne pour célébrer cette journée internationale est loin d’être fortuit. En effet, la zone éco géographie du Delta du Saloum, qui héberge sur 64000 ha, est l'une des plus belles formations de mangrove du Sénégal, la dégradation a atteint depuis 1980, plus de 25% des superficies couvertes. Cette situation s'explique surtout par une exploitation abusive des ressources procurées par les mangroves qui jouent un rôle primordial dans le développement socioéconomique local.





Pour le ministre de l’environnement, le thème de cette année est un appel au rétablissement de l'harmonie de notre relation avec la nature. Aussi une invite à une prise de conscience individuelle et collective pour relever les défis pressants auxquels l’humanité fait face, notamment la pandémie du Coronavirus et le changement climatique.





Selon Abdou Karim Sall, 10000 jeunes seront très prochainement recrutés pour appuyer les efforts de lutte contre la déforestation, le reboisement, la lutte contre les feux de brousse, la protection de l’environnement et la lutte contre le péril plastique qui est une grave menace pour nos écosystèmes et la santé des populations.