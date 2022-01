Restitution des terres de l’Aéroport de Yoff : La communauté léboue annonce une série de manifestations

Restitution des terres de Yoff à la collectivité Léboue

Suite à la déclaration du directeur des Impôts et Domaines, Mame Boye Diao, qui défend que les terres de l’Aéroport de Yoff ont été vendues à l’Etat du Sénégal, la communauté léboue monte au créneau. Elle fustige les propos tenus par Mame Boye Diao et exige la restitution de leurs terres dans les plus brefs délais, tout en annonçant une série de manifestations.





« Ce sont des propos que nous déplorons. Jusqu’ à l’extinction du soleil, Mame Boye Diao ne peut pas prouver que nous avons vendu ces terres-là. Alors, qu’il sache que nous avons des documents qui justifient qu’il y a bel et bien expropriation de l'Etat. Ces terres appartiennent à nos ancêtres. Certes que nos ancêtres avaient jugé nécessaires de céder ces terres à l’Etat du Sénégal, mais pas sous forme de vente », a précisé Mamadou Ndoye leur porte-parole sur Rfm.





Toutefois, la collectivité léboue ne compte pas se laisser faire.





« Tout ce que nous réclamons, c’est la restitution de nos terres. On en a vraiment besoin. Nous avons prévu plusieurs plans d’actions y compris des manifestations et des grèves de la faim pour récupérer ce qui nous appartient », a fait savoir le porte-parole.