Restriction de l'accès aux réseaux sociaux : Birahim Seck et Seydi Gassama dénoncent une atteinte aux libertés

Le ministre de l'intérieur a reconnu hier dans la soirée que l'Etat avait pris des mesures pour restreindre l'accès aux réseaux sociaux à cause des discours haineux et des appels à la violence. Un acte que dénonce Birahim Seck, coordonnateur du Forum civil sur Twitter.





https://twitter.com/ BirahimeSeck/status/ 1664608177269223426?s=20









"Non seulement, le Gouvernement est incapable de faire adopter une loi sur l'accès à l'information mais, il se permet de restreindre l'accès à certains réseaux sociaux. Soyez les médecins des causes et non ceux des conséquences", a lancé M. Seck.





Seydi Gassama d'Amnesty pour sa part, qui condamne "fermement la coupure du signal de Walf TV sur la TNT qui serait selon un responsable de ce média le fait des autorités étatiques et les restrictions d'accès aux réseaux sociaux", pense que "les atteintes à la liberté de la presse et à la liberté d'expression doivent cesser".