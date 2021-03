Restrictions sur l'internet au Sénégal: Les réseaux sociaux bloqués à plus de 80 pour cent

Les restrictions de l'accès à internet sont effectives au Sénégal.





La plateforme YouTube n'est pas la seule à être inaccessible au soir du 4 mars, journée de tension à travers le pays avec un bilan de deux morts et plusieurs blessés. Facebook, Whatsapp, Telegram, etc... tous les serveurs sont en mode restriction, avec un accès entre 0 et 17% peut-on lire sur le site netblocks.org.





Une situation préoccupante alors que le pays traverse une crise née de l'arrestation du leader de l'opposition, Ousmane Sonko.