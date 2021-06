Résultats de l’autopsie d’Abdou Faye : Guy Marius Sagna dénonce la «témérité» du médecin

Guy Marius Sagna sur l'Autopsie de Abdou Faye

L’activiste Guy Marius Sagna n’est pas du tout convaincu des résultats de l’autopsie effectuée sur la dépouille d’Abdou Faye, complice présumé de Boy Djiné, retrouvé pendu au commissariat central de Dakar.





De l’avis de l’activiste, «il y a deux choses qui posent problème dans le certificat n°141 d’Abdou Faye, que Dieu l'accueille en son paradis :





1- le médecin dit que les causes du décès ont été provoquées par une pendaison : n'est-ce pas de la témérité de sa part ?





2- le médecin dit : "Absence de traumatisme sur le reste du corps." Ce qui est faux, car Abdou Faye avait des blessures sur la tête.





Par ailleurs, Guy Marius Sagna compare le comportement des membres du parti au pouvoir à des «criquets».





«Les criquets, quand ils sont en groupes, sont capables de manger l'équivalent de leur poids chaque jour. Ceux qui ont un comportement de criquet et avec les ressources des citoyens auxquels ils s'adressent de manière insultante et indécente - même quand ils sont morts - c’est le président Macky Sall et son And Paaco Réew mi (Apr). Ces "criquets" de l'APR sont plus virulents que les criquets pèlerins. Si aujourd'hui les Sénégalais ont faim, c'est à cause des "criquets" de And Paaco Réew mi (Apr)», fulmine-t-il.





«Revenons aux choses sérieuses», lance l’activiste !





Mieux, poursuit Guy Marius Sagna, «un Exécutif et un Législatif au service du peuple devraient s'inquiéter - pour s'en enquérir - du nombre important de citoyens qui meurent du fait de certains agents des forces de défense et de sécurité», se désole-il.