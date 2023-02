Retard des Programmes immobilier Akys et Kerria : Teyliom Properties a pris des mesures pour accélérer la cadence de livraison

TEYLIOM PROPERTIES SENEGAL, promoteur immobilier engagé, s’investit depuis quelques années au côté des Sénégalais pour apporter une réponse aux besoins en matière de logements abordables et durables à travers une pluralité de programmes immobiliers réalisés et en cours de développement.





Soucieux de doter les occupants d’un cadre de vie paisible et harmonieux, TEYLIOM PROPERTIES SENEGAL, privilégie dans la conception de ces logements, l’innovation technologique et le respect des normes environnementales.





En une dizaine d’années d’existence, la branche immobilière de la société a produit et livré plus de 1.300 logements à destination de ses clients. Sa priorité demeure la même, maintenir à l’égard de ses clients et partenaires un engagement continu d’amélioration qualitative du cadre de vie.





Dans la mise en œuvre de son plan de développement, la Société a enregistré des retards de livraison et des ralentissements essentiellement d’origine technique combinés à des cas de forces majeurs sur deux de ses plus importants programmes immobiliers à savoir : Akys immobilier et Kerria.





Afin de réduire l’impact de ces dysfonctionnements sur les calendriers communiqués à ses clients, la Société a mis sur pied des mesures visant à assurer une montée en puissance de la cadence de livraison. Ces actions ont, à date, permis de résorber partiellement les retards.