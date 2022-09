Retards de salaires : Les ASP de Podor et environs crient à l'injustice et interpellent leur direction

La situation salariale des agents de sécurité de proximité n’est pas des meilleurs. Si à cela il faut ajouter à la fin de chaque mois des retards de la perception de leurs salaires, leur vie est caractérisée par une angoisse indescriptible selon notre interlocuteur sous le sceau de l’anonymat.



" Je n’ose pas parler à visage découvert sinon je risque de connaître le même sort que nos collègues qui ont été renvoyés il n’y a pas longtemps ", confie d'emblée ce dernier. A l'en croire, leurs salaires à eux qui servent dans les profondeurs du pays tardent et dès fois, ils perçoivent après le 15 du mois, au moment où leurs collègues qui sont à Dakar et dans certaines grandes villes reçoivent leurs salaires dès le 02 de chaque mois. Pour eux, les salaires sont virés à la banque (B…), une banque qui n’a pas d'agences dans les localités comme Podor, Linguère et autres localités. " Nous recevons notre dû par des transferts cash et nous pensons que des efforts doivent être faits pour nous permettre de vivre décemment. Ils disent ne pas avoir d’interlocuteur car à chaque fois qu’ils interpellent leurs départementaux, c'est motus et bouche cousue", regrette notre interlocuteur. Ils interpellent la direction de l'agence pour remédier à cette situation qui perdure.