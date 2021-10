[Photos-Vidéo] Retour de pratiques esclavagistes à Kayes : Un député sénégalais saisi

Ces images terribles, voire horribles viennent du Mali, plus précisément à Kayes. Elles interpellent la conscience de la communauté internationale. L'esclavage, que l'on croyait révolu, reste, aujourd'hui, une pure réalité au niveau du Cercle de Bafoulabé (région de Kayes, Mali). Au niveau de cette vaste contrée, de jeunes hommes sont torturés en permanence et réduits en pires esclaves. Une pratique qui est aux antipodes du monde moderne régi de nos jours par des lois et règlements émanant de la très célèbre déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen.





Dans une note, des défenseurs des droits de l'homme comptent ainsi porter le combat. Pour ce faire, ils viennent de saisir le député sénégalais Abdoulaye Wilane, par ailleurs, parlementaire de la CEDEAO.