Retrait de la circulation des « Car rapid » et « Ndiaga Ndiaye » : Une date enfin retenue !

La circulation des « Car rapid » et « Ndiaga Ndiaye » sera bientôt un vieux souvenir à Dakar. En effet, le «retrait définitif» de ces transports urbains a été actés et est prévu d’ici la fin de l’année 2021.





L’annonce a été faite par le directeur du Conseil exécutif des transports urbains de Dakar (Cetud), Thierno Birahim Aw, au cours d’une réunion de renouvellement des instances d’un groupement d’intérêt économique (Gie) de l’Association de financement des transports urbains (Aftu), à la chambre de Commerce de Dakar.