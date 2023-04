Retrait des enfants de la rue : Un Imam rappelle à Macky Sall sa promesse

Le projet de retrait des enfants de la rue, initié par l'État, n'a pas obtenu les résultats escomptés. Au contraire, le phénomène prend de l’ampleur.



« Nous sommes des parents et nous savons tous les enfants sont exposés », constate le premier vice-président de la Fédération de l’association des maîtres coraniques, Imam Adama Seck, dans les colonnes du journal L’Observateur de ce vendredi 21 avril.



Pour lui, si l’Etat veut résoudre « définitivement » le problème, « il faut au préalable recenser l’ensemble des écoles coraniques du Sénégal. » Une opération qui a pour but, explique-t-il, « de connaître les écoles coraniques dont les élèves s’adonnent à la mendicité et celles qui ne le font pas. »



Ce recensement, insiste l’Imam, permettra « de démasquer ceux qui se cachent derrière. A ceux-là la loi devra être appliquée vigoureusement pour stopper ce crime », prône t il.



Il ajoute : « il y a aussi distinction entre les enfants des écoles coraniques et les autres enfants de la rue qui n’ont rien à voir avec l’enseignement du Coran comme les fugueurs communément appelés ´´fakhmen’´. »



Toutefois, a-t-il rappelé, « dans le cadre de la lutte contre la mendicité des enfants, sous la direction de l’ancienne ministre Ndeye Saly Diop Dieng, le Président Macky Sall avait annoncé une enveloppe de 7 milliards F CFA. Mais, nous sommes toujours à l’écoute ».



Autrement dit : ils n’ont toujours pas vu la couleur de l’argent.