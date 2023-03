Retrait des enfants des rues : 50 jeunes Guinéens retournés dans leur pays

Dans le cadre du programme de réinsertion qui leur est dédié, 13 000 enfants ont été retirés des rues. Selon Anna Guèye de la direction de la Promotion des droits et de la Protection des enfants, qui donne l’information reprise par Libération, dans le lot on compte 50 jeunes Guinéens.



Cette dernière précise que le 23 enfants guinéens ont été retournés dans leur pays en 2021 et les 27 sont rentrés au bercail en 2022.



Anna Guèye informe que la phase de retrait des enfants sera suivie de celle de leur réinsertion au niveau de leurs localités d’origine. Dans cette perspective, souligne-t-elle, l’État entend, notamment, mettre en place des daaras modernes.