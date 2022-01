Retransmission frauduleuse de la Can : Le Cnra met en demeure Rfm, Rewmi fm et Africa 7

Après les avertissements, le Conseil national de régulation de l’audiovisuel (Cnra) passe à l’acte. Le régulateur de l’audiovisuel met en demeure la Rfm, Rewmi Fm et Africa 7 radio qui n’ont pas respecté l’exclusivité accordée à la Rts dans la diffusion des matchs de la Coupe d’Afrique des nations (Can).





Le Conseil national de régulation de l’audiovisuel (Cnra) est passé à la vitesse supérieure en mettant en demeure la Rfm, Rewmi Fm et Arnica 7 radio. N’ayant pas respecté l’exclusivité accordée à la Rts.





Selon le Cnra, aucun média (radio ou télévision), en dehors de la Rts, ne sera autorisé à diffuser un match sans en avoir acquis les droits auprès de l’Union africaine de radiodiffusion (Uar).





Toutefois, l’autorité de régulation a constaté que les radios Rfm, Rewmi Fm et Africa7 radio ont retransmis en direct le match opposant le Cameroun au Burkina Faso du 9 janvier 2022 sans en avoir acquis au préalable les droits.





S’appuyant sur le contrat Uar-Rts qui donne l’exclusivité des Droits au réseau public, le Cnra, qui avait pris les devants aux fins d’éviter tout éventuel contentieux, «met en demeure la Rfm, Rewmi Fm et Africa 7 radio de ne plus diffuser un match de la Can Cameroun 2021, y compris les matchs de ce jour, tant que les justificatifs de l’acquisition de droits y relatifs ne sont pas mis à la disposition du conseil», lit-on dans les colonnes du Quotidien.





Par conséquent, l’Assem­blée générale du Cnra précise que «le non-respect de la mise en demeure expose les radios concernées aux sanctions prévues par la loi».