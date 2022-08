Revalorisation des salaires : À Kaolack aussi, les agents des collectivités territoriales ont battu le macadam

A l'instar des autres régions du Sénégal, l'intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales de Kaolack a initié une marche pacifique pour dénoncer la marginalisation des collectivités territoriales. Elle exige une revalorisation salariale.





Les agents de la mairie de Kaolack, à travers une marche dans les rues de la région, ont battu le macadam jusqu'à la préfecture de Kaolack pour exiger la revalorisation des salaires. Selon Abdou Ndiaye, secrétaire général national des travailleurs des collectivités territoriales du Sénégal affiliée à la Cnts, « cette marche est initiée pour déplorer une augmentation de 100 000 f sur le salaire pour les agents fonctionnaires de l'État mais les travailleurs des collectivités territoriales du Sénégal ne font pas partie de cette augmentation ». Raison pour laquelle l'intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales du Sénégal a pris la responsabilité de déposer un préavis de grève pour annoncer d'emblée qu’elle a décrété 72h de grève d'avertissement le 21, 22 et 23 août courant.





« On ne peut pas admettre qu'on augmente le salaire des fonctionnaires et que les travailleurs des collectivités territoriales soient toujours laissés en rade. L'intersyndicale ne restera pas passive devant cette injustice, et n'acceptera plus la marginalisation des travailleurs des collectivités territoriales. On va montrer à l'État du Sénégal que les travailleurs des collectivités territoriales sont très importants dans ce pays », a tonné le secrétaire général des travailleurs des collectivités territoriales Abdou Ndiaye.