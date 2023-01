Révélations sur le meurtre du « petit- fils » d’Aida Ndiaye Bada Lô

Incroyable mais vrai ! Le quartier résidentiel de Dieuppeul n’oubliera pas de si tôt le 23 janvier 2023. Cette cité calme a été éclaboussée par une violente bagarre suivie de meurtre.





En effet, El H. Mbacké, fils aîné de la célèbre défunte femme d’affaire, Aïda Ndiaye Bada Lo, « baye fall » a poignardé à mort, le fils de son petit frère. Un acte horrible qui ne surprend pas les voisins.

Reconnu comme une famille à problèmes, El H. F Mbacké a suivi les pas de son « père » Badara Lô un bien connu de la justice sénégalaise.





Selon des sources de Seneweb tout est parti d’une dispute. En effet, quelques temps avant le drame Khalifa Lô s’était battu avec E. F. Mbacké car d’après nos sources, ce dernier avait lynché une de leurs cousines. Suite à cette altercation, le jeune de 26 ans a été contraint de quitter la maison, et a rejoint sa mère qui habite Sacré-Cœur.





Hier, S.A. Khalifa Lô était retourné dans la maison pour récupérer le reste de ses affaires. Il a par la même occasion partagé ses derniers moments avec ses amis comme s’il faisait des adieux. Ils ont pris des souvenirs avant qu’il ne rentre. Sans savoir qu’il avait rendez-vous avec la mort, parce que son oncle l’attendait de pied ferme pour prendre sa revanche.





El H. F. Mbacké, fils aîné de la défunte célèbre femme d’affaires et criminel récidiviste a asséné 3 coups de couteau à son neveu, S.A. Khalifa Lô.





Dans cette demeure connue de tous dans le voisinage, de par leur histoire anodine, El H. F Mbacké vivait seul avec le jeune Khalifa Lô, qui se trouve être le fils de son frère utérin.





Larmes aux yeux, Djiby Guèye loue Allah. Avec une voix tremblante, l’ami d’enfance du défunt explique : « la tension monte très vite entre l’oncle et son neveu qui finissent par se battre. El H. F. Mbacké, 53 ans, comprend que la bagarre profitera à son neveu qui a plus de force que lui. Il parvient à se défaire de son emprise, bat en retrait dans la cuisine. »





Il poursuit, « La seconde d’après, le vieux revient avec un couteau à la main. Déterminé à en découdre avec le fils de son frère utérin, El H. F. Mbacké se rue avec conviction sur ce dernier, brandit son couteau et lui en assène trois coups, au cou, dans la région du ventre et à l’épaule droite. Gravement affecté par ces blessures profondes, le jeune adulte, célibataire et sans enfant baignait dans une mare de sang, »détaille-t-il.





Premier arrivé sur les lieux de ce crime odieux, Leye, (gardien de la maison et protecteur du défunt) pousse des cris de détresse, et appelle à l’aide.

« Venez m’aider ce malade mental a tué notre Khalifa ». Une foule vient en masse, mais peine à accéder à l’intérieur de la villa dont le portail était fermé par le présumé coupable. Ce dernier détenait une machette et menaçait de tuer toute personne qui oserait s’approcher de la porte.

« Que personne ne s’approche, il voulait me tuer, je l’ai fait », disait El H. F. Mbacké au téléphone.