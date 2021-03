Révélation d’une ex-patronne d’Adji Sarr : «Elle ne dit jamais la vérité»

Mme Tall, une autre dame qui a employé Adji Sarr comme aide dans sa boutique de vente d’habits et de couture, fait des révélations sur l’accusatrice de Sonko.Elle révèle qu'Adji Sarr, qu’elle prenait comme sa fille, s’est beaucoup absentée et de façon répétitive durant le mois de décembre. Elle lui a dit qu’elle était à Ziguinchor, avec son papa, pour se soigner.Mais, Mme Tall confie, dans les colonnes de Vox Populi, qu’elle n’y croyait, connaissant Adji Sarr "qui ne dit jamais la vérité". Elle souligne qu’elle a réussi à convaincre Adji Sarr à reprendre le travail. Ce qu’elle a fait le 20 janvier.«Adji est revenue à la boutique toute excitée. Elle m’a dit "maman, si tu savais avec qui j’ai rendez-vous, vous me respecteriez plus"», confie son ex-patronne.Adji Sarr lui a fait savoir qu’elle doit rencontrer Ousmane Sonko dont il porte l’enfant. Ensuite, Adji Sarr lui a dit qu’un haut responsable de l’APR veut l’amener chez Macky Sall.Mme Tall lui a demandé ceci : «Adji, qu’est-ce que ta grossesse à voir avec Macky Sall. Il faut que tu arrêtes, tu es en train de mentir».Adji répond lui jurant qu’elle ne ment pas. Elle dit qu’elle a refusé de laisser sortir Adji de la boutique, malgré les appels insistants de Sidy Ahmet Mbaye, neveu de Maodo Malick Mbaye.Mme Tall lui a demandé depuis quand elle connaît Sonko. Adji répond depuis qu’elle est enfant, mais ne lui a jamais révélé qu’elle faisait du massage dans un salon et qu’elle massait Sonko.«Là, j’ai compris que cette affaire est politique et je lui ai conseillé de laisser tomber», a soutenu l'ancienne employeuse. Qui signale qu’elle a appris la plainte d’Adji Sarr contre Sonko à travers les médias.Elle l’appelle pour la sermonner, mais Adji l’a raccroché avant de rappeler plus tard pour lui dire qu’elle n’avait pas le choix. «Je ne justifie pas son acte mais tout cela fait d’elle une victime», se désole Mme Tall.