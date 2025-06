RICHARD TOLL: BARA GUÈYE DENONCE "LA COLONISATION ÉCONOMIQUE" DE LA CSS

Dans un post, Bara Guèye, ingénieur agronome et président du Front National pour la Patrie et la Souveraineté (FNPS), a lancé une vive charge contre la Compagnie sucrière sénégalaise (CSS), qu’il accuse de perpétuer une «?colonisation économique» à Richard Toll depuis plus de 50 ans.





« Je parle aujourd’hui avec le cœur lourd, mais avec le devoir de vérité. Ce que la Compagnie sucrière sénégalaise (CSS) fait à Richard Toll depuis plus de 50 ans est bien plus qu’une exploitation industrielle : c’est une colonisation économique déguisée. »





Selon lui, la visite récente du président de la République sur le site de la CSS «?ressemble à une approbation silencieuse de l’asphyxie d’un peuple».





Créée en 1970 par le groupe Mimran, la CSS exploite aujourd’hui plus de 12 000 hectares de terres irriguées. Bara Gueye pointe du doigt une surexploitation des ressources hydriques du Lac de Guiers, pourtant stratégique pour l’alimentation en eau potable de plusieurs villes, dont Dakar.





« Chaque année, elle pompe plus de 30 millions de mètres cubes d’eau dans le Lac de Guiers (…) Pendant ce temps, des villages entiers autour du lac peinent à trouver de quoi boire ou irriguer leurs champs. C’est une injustice pure. »





Le président du FNPS dénonce également les pratiques agricoles de la CSS, notamment le brûlage de canne à sucre, qui pollue gravement l’environnement local :« On nous vante les 140 000 tonnes de sucre produites par an, mais on oublie les 7000 hectares de champs brûlés chaque saison (…) Les cendres de la canne calcinée se déposent sur les maisons, les marchés, les écoles. Les enfants toussent, les anciens s’étouffent, et personne ne répond. »





Autre sujet de préoccupation majeur : les conditions de travail des milliers de saisonniers employés chaque année.« Ces jeunes venus du Fouta, de la Casamance, du Sénégal oriental ou du Sine coupent la canne sous un soleil de plomb pour moins de 3500 FCFA par jour. Sans contrat. Sans sécurité. Sans assurance (…) Des esclaves modernes dans un système bien huilé. »





Bara Gueye interroge ouvertement le monopole exercé par la CSS depuis un demi-siècle, appelant à un changement profond de paradigme.« Pourquoi, depuis plus de 50 ans, une seule entreprise a-t-elle le monopole de la production et de la transformation de la canne à sucre au Sénégal ? (…) Ce n’est pas un partenariat gagnant-gagnant. C’est une mise sous tutelle économique d’une région entière. »





Face à ce qu’il qualifie de « miroir brisé de notre modèle de développement », Bara Gueye formule plusieurs revendications :





• La renégociation immédiate du contrat entre l’État et la CSS





• La réalisation d’un audit indépendant sur les impacts sociaux, environnementaux et sanitaires de l’entreprise





• La fin du monopole de la CSS et l’ouverture de la filière aux agriculteurs sénégalais





• La protection des travailleurs et une gestion équitable des ressources naturelles, notamment du Lac de Guiers





« Ce n’est plus une question politique. C’est une question de vie ou de mort. Assez de sucre. Il est temps de briser l’amertume. Pour Richard Toll. Pour le Sénégal. Pour notre dignité. »