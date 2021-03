Richard-Toll : Du son de riz de mauvaise qualité décime les chevaux

Une maladie mystérieuse causée, renseigne-ton, par un son de riz de mauvaise qualité, sévit chez les chevaux à Richard-Toll. Plusieurs chevaux sont morts et beaucoup d’autres sont tombés malades au quartier Khouma et environs. La plus part d'entre eux sont mort après avoir consommé du son de riz, à informé le responsable des éleveurs du département de Dagana, Sidy Ba.Cependant, ce dernier indexe des personnes mal intentionnées qui profitent de la rareté du « Ripass » dans la zone pour s’adonner à une activité malsaine de vente de son de riz qui est nuisible pour les chevaux et autres animaux. « Ceux qui font cette vente de son de riz doivent arrêter. S’ils ne s’arrêtent pas, l’Etat doit sévir pour les arrêter. Nous lançons une alerte aux autorités du pays pour qu’ils interviennent pour mettre fin aux activités malsaines de ces personnes » a alerté Sidy Ba.